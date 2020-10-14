Главы МИД Турции и Швеции поругались на пресс-конференции

Пресс-конференция министров иностранных дел Швеции и Турции во вторник переросла в перепалку между политиками.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прямо раскритиковал позицию шведских властей по ближневосточным проблемам.

Недовольство Анкары вызвало то, что Стокгольм якобы поддерживает курдское ополчение на севере Сирии, а также призывает Турцию вывести войска с территории Арабской республики. Также возмущение турецкого министра вызвало отсутствие критики в адрес греческого правительства со стороны Стокгольма по вопросу предполагаемого жесткого обращения с мигрантами, которое Афины отрицают.

«Хочу спросить: от чьего имени вы говорите Турции уйти из Сирии или предостерегаете Турцию? Если вы так щепетильно относитесь к правам человека, почему бы вам хоть раз не покритиковать Грецию?», – передает РИА «Новости» слова Чавушоглу.

Глава шведского МИД Анн Линде в ответ напомнила турецкому коллеге, что она «его гость», и добавила, что не стала бы «устраивать дебаты».

«Просто надеюсь, что в Турции у каждого есть возможность высказываться так же откровенно, как делаете вы, министр», – заключила политик.