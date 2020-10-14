Арестованы новые многомиллионные счета Абызова Синоптики рассказали о погоде в столице 14 октября 2020, 06:07 Текст: Антон Антонов

В Москве и Подмосковье ожидаются облачность с прояснениями, местами небольшой дождь, сообщают синоптики. Днем температура воздуха в городе составит 16–18 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до плюс 9 градусов. Ветер восточный, юго-восточный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба. В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 14–19 градусов тепла, местами небольшой дождь. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 6 градусов, передает ТАСС.

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях