Эксперты ЦСКП обсудили форматы общественного договора для евразийского пространства

В Центре социально-консервативной политики прошел международный круглый стол на тему «Благосостояние и социальная справедливость как факторы устойчивого развития».

Участие в экспертном совещании приняли представители органов государственной власти, экспертного сообщества и общественных организаций, а также представители гражданских обществ ряда стран Евразии, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Главной темой обсуждения стала взаимная обусловленность устойчивого развития, благосостояния и справедливости в современном понимании этих терминов, а также вопросы того, как интеграционные процессы могут помочь устойчивому развитию в Евразии. Также эксперты обсудили существующие интеграционные концепции и проекты в контексте конкретного положения ряда стран – Белоруссия, Украина, Азербайджан, Армения, Киргизия.

В рамках работы круглого стола было продолжено налаживание взаимодействия международных партнеров на базе евразийского форсайт-клуба «Visio». Решение о создании евразийского форсайт-клуба Visio было принято в ходе форума «Устойчивое развитие», состоявшегося 24 сентября 2020 года в Санкт-Петербурге с участием представителей научного сообщества, деловых кругов и гражданских объединений России и стран-соседей. Евразийский форсайт-клуб Visio представляет собой специальный формат для экспертных мозговых штурмов по темам устойчивого развития и международной интеграции.

К работе клуба подключены евразийская миротворческая инициатива международного общественного движения «Женский диалог», а также российско-белорусская экспертная think-tank площадка «Россия-Беларусь: устойчивое развитие вместе».

Открывая круглый стол, генеральный директор Центра социально-консервативной политики Людмила Шувалова отметила, что устойчивое развитие является инструментом достижения социальной справедливости и благосостояния, а современный этап развития позволяет реализовывать новые и более эффективные подходы, в том числе для прямого взаимодействия международных think-tank.

Председатель международного общественного движения «Женский диалог» Елена Семерикова подчеркнула, что в центре обсуждения – образ будущего Евразии, в том числе и роль женщины в благосостоянии, социальной справедливости и устойчивом и прочном развитии мира на континенте.

«Весь мир сегодня находится в зоне турбулентности – социальной, экономической, эпидемиологической. В такое время, потребность в прямом диалоге и солидарных действиях на уровне общественных организаций разных стран особенно востребованы. Я призываю общественные организации и граждан России к объединению и солидарности с народом Нагорного Карабаха и армянского, и азербайджанского. В политике есть термин равноудаленность, когда хотят показать нейтральность, а я хочу ввести термин равноприближенность, когда речь идет об отношениях между русским, азербайджанским и армянскими народами. Мы должны исключить любую провокацию с призывами встать на одну из сторон конфликта. Только в этом случае на землю Нагорного Карабаха придёт мир и гармония», – заявила она.

В этот период особенно остро необходим всеобщий доступ к развитию, что обеспечивается прежде всего прозрачными выборами и гражданскими свободами, обратила внимание участников дискуссии международный эксперт по цифровым технологиям Оксана Лозитская (Белоруссия). «Нам всем нужно выйти в пространство правды», – подчеркнула эксперт.

В ходе дискуссии, модератор круглого стола, координатор общественного проекта «Гражданский экзамен» Сергей Волобуев подчеркнул, что сложность нынешней ситуации на континенте, напряженность и открытые конфликты разного уровня в различных странах, востребует такой тип общественного деятеля, который способен встать над текущей повесткой, видеть ее в контексте долгосрочных исторических процессов. Так, применительно к российско-белорусским взаимоотношениям важно сохранить единство наших народов, единство экономики и культуры по формуле: две суверенные страны – одна экономика, одна культура. Необходимо отвязать долгосрочные и исторически-закономерные интеграционные тренды от всего исторически-случайного, в том числе от конкретных персоналий из мира политики.

Координатор экспертной площадки «Россия-Беларусь: устойчивое развитие вместе» Леонид Горяинов отметил, что новые технологии задают совершенно новую политическую реальность, в Беларуси это особенно остро чувствуется. Важно, чтобы технологическое развитие обеспечивало рост благосостояния, работало на создание справедливого общества. «Но то, что ничего не менять уже невозможно, сегодня это совершенно очевидно. По крайней мере в Белоруссии», – отметил Леонид Горяинов.

Проблемы, которые возникли в Белоруссии по подсчету голосов, могут быть сняты путем использования новых информационных технологий, считает эксперт из Белоруссии Максим Леоненков, руководитель общественного объединения поддержки бизнеса и предпринимательства «Содействие и развитие». Прозрачность, обеспечиваемая ими, может стать основой для возвращения доверия к государству и его институтам. Это касается не только Белоруссии, но и ряда других стран нашего континента, где выборы сопровождаются серьезными общественными потрясениями.

Участники круглого стола обсудили широкий круг проблем евразийского континента, включая обострившееся вооруженное противостояние в Нагорном Карабахе. В качестве конкретной меры на данном направлении представительницы международного движения «Женский диалог» считают важным продолжать миротворческие усилия на уровне гражданских обществ.