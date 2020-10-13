У начальника крупнейшего коронавирусного госпиталя Петербурга выявили COVID-19

Начальник Госпиталя для ветеранов войн Петербурга Максим Кабанов был госпитализирован с коронавирусом. Обязанности Кабанова в Госпитале, где развернуто более 500 коек под пациентов с COVID-19, исполняет заместитель по кардиологии Татьяна Погода.

Заместитель по хирургии Константин Семенцов назначен главным в «Ленэкспо» – временном госпитале на 2 тыс. 500 мест, передает «Фонтанка».

Максиму Кабанову 25 октября исполнится 53 года. Неделю назад петербургский парламент объявил ему благодарность за борьбу с коронавирусом. Решение получилось спорным. Депутаты напомнили, что заместитель Кабанова Руслан Дмитришен приехал из-за границы, нарушил самоизоляцию, вышел на работу с коронавирусом, из-за чего медработники госпиталя заразились COVID-19. В парламентском досье на Кабанова также есть переписка Генпрокуратуры и Следственного комитета о проверке по фактам гибели пациентов и медперсонала в госпитале.

Госпиталь для ветеранов войн получает деньги за поступающих пациентов на основную свою площадку и в «Ленэкспо». Источник финансирования – территориальный фонд обязательного медстрахования (ТФОМС). Он, в свою очередь, получает деньги из бюджета Санкт-Петербурга и федерального фонда, собирающего взносы с работодателей. В четвертом квартале госпиталь получит более 700 млн рублей – столько же, сколько инфекционная больница им. Боткина, куда доставляют самых тяжелых пациентов с COVID-19.

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