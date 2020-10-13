Валерий Фадеев: Депутатов Госдумы теперь придется выбирать более ответственно

Госдума не сможет просто так критиковать правительство, поскольку все будут знать – она сама же его и назначила. Это должно повысить ответственность и самих избирателей, заявил газете ВЗГЛЯД глава СПЧ Валерий Фадеев, комментируя принятый в первом чтении Госдумой пакет законов, затрагивающих процедуру формирования и полномочия правительства, прокуратуры и Конституционного суда.

Принятые в первом чтении во вторник Госдумой президентские законопроекты точно соответствуют тем поправкам в Конституцию, за которые проголосовало большинство россиян в июне – июле, отметил советник президента, председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

«Это продолжение конституционной реформы, реализация в виде конкретных законов тех положений, которые были внесены летом в российскую Конституцию. Все они усиливают институты российской власти в части их ответственности», – полагает Фадеев.

В частности, напомнил собеседник, когда закон, касающийся правительства, вступит в силу, Госдума фактически получит возможность утверждать не только премьер-министра, но и все правительство. «Это расширение прав одновременно означает и большую ответственность самого парламента. Теперь в нижней палате невозможно станет просто ругать деятельность исполнительной власти, поскольку все будут знать, что Госдума в некотором отношении сама же это правительство и назначила. Это будет способствовать более плотной, тесной и содержательной работе депутатов и министров», – пояснил Фадеев.

«Теперь и рядовые избиратели будут четче понимать, что депутаты, которых они выбирают в Госдуму, в некотором смысле отвечают за ту политику, которую проводит исполнительная власть. Это та самая политика, которая касается непосредственно всех жителей страны: социальная сфера, пенсионная, вопросы занятости, трудовых прав, выплаты пособий», – перечислил глава СПЧ.

«Мне кажется, эта реформа должна повысить и ответственность самих избирателей – теперь они выбирают не просто своих представителей в парламенте, а тех, кто в большей степени будет определять те решения, от которых зависит жизнь всех людей страны», – убежден Фадеев.

Еще один принятый во вторник закон затрагивает полномочия Конституционного суда. С его принятием КС сможет проверять законопроекты, которые одобрил парламент, заранее – то есть еще до их подписания президентом, пояснил Фадеев. «Конституционный суд страны сможет контролировать, проверять на конституционность в том числе, даже, думаю, в первую очередь, социально направленные законопроекты. Те, что касаются повседневной жизни сограждан. Речь идет не только о букве, и но духе Основного закона. Стоит напомнить, что после внесения поправок 1 июля дух социального государства в нашей Конституции укрепился. И конституционные судьи смогут отклонять те документы, которые не соответствуют этому духу», – отметил глава СПЧ.

Третий принятый во вторник закон меняет процедуру назначения региональных прокуроров и одновременно расширяет полномочия Совета Федерации, отметил Фадеев. «Не предполагается, что верхняя палата будет каким-то образом утверждать руководство прокуратуры на уровне субъекта Федерации. Но по крайней мере теперь сенаторы будут заранее проводить консультации по каждой кандидатуре. Они могут вынести и отрицательное суждение о предложенной фигуре, после чего президент вряд ли утвердит такого человека на высокую должность», – заключил Фадеев. Кроме того, теперь верхняя палата будет заранее, еще на этапе предварительных консультаций, обсуждать с президентом кандидатуру и самого генерального прокурора, как было раньше, и всех его заместителей.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, внесенных президентом Владимиром Путиным. Он направлен на реализацию положений Конституции, вступивших в силу в июле после всенародного голосования 25 июня – 1 июля.

Так, законопроект о кабинете министров закрепляет место правительства в системе публичной власти, порядок его формирования при участии парламента, а также предусматривает ограничения для членов правительства. Данное решение поддержали 349 депутатов, один выступил против, еще двое воздержались.

Также депутаты во вторник поддержали в первом чтении законопроект, который дает Конституционному суду право по запросу президента проверять конституционность законопроектов и принятых парламентом законов.

Также КС России по запросу президента, правительства или Верховного суда сможет выносить решение о возможности исполнения решения иностранного или международного суда, международного арбитража, налагающего обязанности на Россию, в случае, если это решение противоречит основам публичного правопорядка страны.

Кроме этого, Госдума приняла в первом чтении и президентские поправки в закон о прокуратуре, направленные на реализацию новых конституционных положений.

«Кардинальным образом меняется система назначений в прокуратуре», – заметил по этому поводу глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (официальный представитель президента по пакету законопроектов по Конституции).

Так, до внесения поправок в Основной закон генпрокурор и его заместители по представлению президента назначались Советом Федерации, напомнил он депутатам. Теперь «это прерогатива президента, которая осуществляется после консультаций с сенаторами», цитирует Крашенинникова «РГ». Указывается, что для проведения консультации по кандидатуре на должность генпрокурора президент направляет в Совет Федерации представление и другие материалы, характеризующие кандидатуру. У сенаторов есть неделя для ответа в письменном виде. Аналогичным образом – с рядом нюансов – уточняется порядок назначения заместителей генпрокурора.