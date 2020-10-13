Собянин упростил для москвичей порядок получения выплат на детей

Мэр Москвы Сергей Собянин внес изменения в правовые акты города, упростив порядок получения выплат на детей, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

«В правовые акты города Москвы внесены изменения, благодаря которым для получения государственных услуг и мер социальной поддержки гражданам не нужно будет представлять сведения о доходе с места работы и документы, выдаваемые органами опеки и попечительства», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В мэрии уточнили, что ранее такие справки требовались для оформления денежных выплат на детей. Теперь для получения необходимых сведений о заявителях ведомства будут обмениваться информацией между собой в электронной форме.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин распорядился выделить более 8,8 млрд рублей для регионов на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет.

В августе министерство труда и соцзащиты сообщило о разработке проекта об увеличении с 1 января 2021 года размера выплат семьям, среднедушевой доход которых не достигает величины регионального прожиточного минимума при текущем размере пособий.

20 марта президент России Владимир Путин подписал указ о назначении с 1 января 2020 года ежемесячных выплат на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. Согласно документу, выплаты в размере 50% регионального прожиточного минимума ребенка смогут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе.