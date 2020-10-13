Медведев заявил о необходимости сохранить Арктику как территорию мира

Россия ставит перед собой задачу сохранить Арктику как территорию мира и стабильного партнерства, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев на первом заседании межведомственной комиссии Совета безопасности России по обеспечению национальных интересов в Арктике.

В рамках заседания Медведев заявил, что страны НАТО, в том числе США, пытаются ограничить деятельность России в Арктике, используя для этого разные методы, передает РИА «Новости».

«Мы заинтересованы в развитии мирного сотрудничества в этом регионе. Но есть и другие, к сожалению, примеры. Известно, что отдельные государства, прежде всего Североатлантического альянса, включая и Соединенные Штаты Америки, пытаются настойчиво ограничивать нашу деятельность в Арктике. Методы здесь применяются самые разные: от наращивания военной активности рядом с нашими границами до санкционного давления», – сказал он, добавив, что это «создает прямые угрозы нашей национальной безопасности».

Медведев подчеркнул, что, несмотря на попытки отдельных стран дестабилизировать ситуацию в Арктике, Россия будет отстаивать свои позиции в этом регионе. Он отметил, что этот регион имеет огромное, стратегическое значение для России, решается несколько задач, среди которых обеспечение экономических интересов, вопросы национальной безопасности.

«Наша комиссия призвана придать этой работе новый импульс. Особенно с учетом того, что мы активно расширяем наше присутствие в регионе. Это и строительство крупных энергетических проектов, создание инфраструктуры, мест комфортного проживания людей, решение различных социальных задач... Сегодня мы исходим из того, что задачи, поставленные президентом, сохранить Арктику как территорию мира, как территорию стабильного и взаимовыгодного партнерства, вполне исполнимы», – сказал он.

В сентябре министр обороны Сергей Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка в Арктике продолжает осложняться из-за стремления многих государств завладеть ресурсами и транспортными путями в регионе.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, американские эксперты бьют тревогу – США рискуют столкнуться в Арктике с «кошмаром» в виде союза России и Китая. Заокеанских аналитиков пугают не только экономические последствия, но и прямая военная угроза, которой могут стать противоракетные системы и флоты двух главных оппонентов Вашингтона.