Канье Уэст опубликовал агитационное видео в рамках президентской гонки в США

Американский рэпер Канье Уэст опубликовал первый рекламный видеоролик в рамках участия в борьбе за пост президента США.

Видео длится более минуты, оно опубликовано в соцсетях и на официальном сайте предвыборной кампании Уэста под надписью «поддержите Канье в президенты». Уэст произносит речь на фоне американского флага в черно-белых тонах. Он говорит о справедливости и судьбе США, поднимает вопрос важности религии. В ролике использованы видео и фотографии из его детства и юности. В конце ролика американцев призывают голосовать за Уэста на выборах, передает РИА «Новости».

5 июля Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США. Позже он выбрал кандидата в вице-президенты Соединенных Штатов. В ряде штатов рэперу удалось зарегистрироваться независимым кандидатом, в других его заявка была отклонена. Президент США Дональд Трамп поддержал решение Уэста баллотироваться в президенты. Близкие к музыканту источники утверждают, что он принял решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США из-за психического расстройства.

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