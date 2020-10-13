Полгода пробывшую в шкафу девочку перевели из реанимации

Шестимесячная девочка, которую мать с рождения держала в шкафу, переведена из реанимации в обычную палату, сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

Она сообщила в Facebook, что «из Екатеринбурга пришли хорошие новости». Ребенка «из реанимации перевели в обычную палату». Кузнецова сообщила, что девочку вскоре посетит региональный уполномоченный. Как указала Кузнецова, нужно «решить еще много вопросов – в плане здоровья, дальнейшего жизнеустройства девочки», сейчас же «рядом доктора, забота, помощь».