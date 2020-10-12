Разрешен экспорт из России на Украину еще ряда нефтепродуктов

Правительство России разрешило экспортировать на Украину по специальным разрешениям еще ряд нефтепродуктов.

В расширенный список попали, в частности, смазочные масла и нефтяной битум, сообщает РИА «Новости».

В перечне также значатся такие продукты, как остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, битума, минеральных смол или пека минеральных смол. К ним могут относиться, например, битумные мастики или асфальтовые смеси для дорожных покрытий.

Напомним, Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Украины. По итогам 2019 года товарооборот странами составил 4,8 млрд долларов.