Турция отвергла претензии Греции из-за сейсморазведки в Средиземноморье

Анкара не согласна с претензиями Греции, возникшими после возобновления Турцией геологоразведки на спорном участке шельфа в Восточном Средиземноморье в районе Кипра.

«После месяца технического обслуживания и ремонта наш корабль Oruç Reis продолжил сейсмические исследования. Эта деятельность, которая продлится до 22 октября, полностью производится на турецком континентальном шельфе в 15 километрах от побережья Турции и в 425 километрах от побережья Греции. МИД Греции в своем заявлении сегодня по этому вопросу повторил свои возражения, выдвинув необоснованные претензии, несовместимые с международным правом. Недопустимо возражать против того, чтобы наша страна с самым длинным побережьем в Восточном Средиземноморье действовала в 15 километрах от своей материковой части», – цитирует заявление МИД Турции РИА «Новости».

Как подчеркивается в заявлении, «Севильская карта», из-за которой возникли претенезии греческой стороны, признана юридически недействительной со стороны Евросоюза и США. Турция считает, что требования Афин противоречат международному праву, и ожидает, что Греция свернет военные учения и пойдет на диалог с Анкарой.

В воскресенье власти Турции распространили международное морское оповещение NAVTEX, согласно которому сейсмографическое судно «Барбаросса Хайреддин-паша» с 10 октября до 9 ноября будет находиться к западу от побережья Кипра. В этот же район Турция направила вспомогательное судно «Танукс 1» (Tanux 1) и дежурное «Аполло Мун» (Apollo Moon).

Напомним, в начале августа Турция возобновила геологоразведочное бурение в Средиземном море. В июле 2019 года Турция выдвинула Греции ультиматум по добыче газа, после чего активизировала геологоразведочные работы в районе Кипра.

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