Додон сравнил протестный потенциал в Молдавии и Белоруссии

Дестабилизация ситуации и «майданы» в Молдавии после выборов невозможны без влияния геополитических игроков, заявил баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон.

«У нас нет того протестного потенциала, что есть в Белоруссии, если его не приведут из-за рубежа, то он и не появится. Я не верю в дестабилизацию и в «майданы» без геополитической поддержки внешнего игрока. В противном случае при сильной власти в стране любая попытка дестабилизировать ситуацию ни к чему не приведет», – цитирует РИА «Новости» Додона.

По словам президента, больших геополитических игроков, которые могли бы оказать влияние на Молдавию, существует всего три – это Россия, Евросоюз и США.

«Я уверен, что России дестабилизация здесь не нужна, она никогда не хотела дестабилизации вокруг своих границ и периметров. Если учесть еще и Приднестровье, то у России интересов в дестабилизации обстановки в Молдавии нет», – отметил президент.

Он также полагает, что Евросоюз не заинтересован в дестабилизации обстановки прямо у своей границы, а власти США сейчас сами проходят через избирательный процесс. Додон полагает, что попытки протестов после выборов все же будут, однако руководство страны сумеет с ними справиться.

Додон добавил, что досрочные парламентские выборы в Молдавии необходимо провести в конце весны или начале лета, когда власти справятся с коронавирусом.

«Выборы (парламента) нужно проводить во второй половине весны или в начале лета, когда мы справимся с коронавирусом. После президентских выборов мы соберемся с партиями, обсудим, есть ли возможность поддержать это правительство до лета, чтобы провести досрочные выборы парламента в спокойной обстановке», – сказал Додон.

При этом президент отметил, что депутаты могут не захотеть и дальше поддерживать кабмин во главе с премьером Ионом Кику. В этой ситуации парламент может быть распущен раньше, поскольку сформировать новый кабмин депутаты не смогут из-за отсутствия стабильного правящего большинства.

