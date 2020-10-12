Эколог рассказал об опасности немытых окон

Эколог-эксперт, директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев, рассказал, как грязные окна влияют на здоровье человека и почему их нужно мыть не реже двух раз в год.

Чем выше освещенность помещения, чем больше в нем естественного света, тем комфортнее там человеку. Это подметили еще гигиенисты XIX века, поэтому в старых домах вы обнаружите окна во всех помещениях, включая кладовки, туалеты и ванные. Считалось, что солнечный свет, попадая в помещение, обеззараживает его, рассказал в интервью радио Sputnik эколог-эксперт, директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

«Дело не столько в обеззараживании помещения, сколько в инсоляции, потому что чем светлее в помещении, тем лучше человек себя чувствует. Если окна будут загрязнены, меньше света будет проникать через окна, причем это довольно серьезно сказывается. Поэтому окна важно мыть», – уточнил Ястребцев.

Он рассказал о связи между здоровьем человека и черной грязью, которая скапливается на окнах. «Лучше смывать грязь с рамы, со стекол, с подоконников. Черная грязь – это то, что еще не попало в помещение. Если не смыть эту грязь, содержащую, между прочим, сажу и канцерогенные вещества, она может залететь в помещение с порывом ветра и попасть в легкие», – объяснил Ястребцев.

По его словам, мыть окна лучше два раза в год. «Состав пыли летом и зимой разный. Летом это преимущественно пыльца, на которую у многих аллергия, тополиный пух и прочая грязь растительного происхождения, а зимой больше накапливается сажа, хлориды. Нужно смывать это и летом, и зимой. Мыть лучше специальными препаратами», – рассказал он.