В Южной Корее сочли способность КНДР достать США ракетами решенным вопросом

КНДР уже создала ракеты, способные долететь до материковой части США, поэтому в последних межконтинентальных баллистических ракетах улучшает стабильность и наращивает вес боеголовки, считает профессор Института проблем Дальнего Востока при Университете Кеннам Ким Дон Еп.

«Специально для США была также показана новая МБР, которую перевозила 11-осная передвижная установка. Нужно ещё провести детальный сравнительный анализ, но судя по представленной картинке, её длина составляет порядка 24-25 м, и диаметр также увеличился. На мой взгляд, учитывая то, что ее не назвали напрямую «Хвасон-16», велики шансы, что это макет, и разработка еще продолжается. Но можно с большой вероятностью предполагать, что она принадлежит к семейству «Хвасон», и основной двигатель у нее также типа «Пэктусан», на жидком топливе. Тем не менее, она, скорее, использует в первой ступени не кластер из трех двигателей (в «Хвасон-15» была связка из двух двигателей), а новый более мощный двигатель, для создания которого Северная Корея в декабре прошлого года проводила испытания на стенде в Тончханни», – сказал он.

По мнению Ким Дон Епа, Северная Корея уже достигла в разработке ракет того этапа, когда необходимая дальность полета более не является проблемой и теперь совершенствует лишь устойчивость и точность стрельбы, передает РИА «Новости».

«Некоторые аналитики фокусируются на том, что у продемонстрированной новой МБР, вырос радиус действия, но я бы сказал, что главное – это уже не дальность стрельбы, а увеличение веса боеголовки и стабильность, надёжность работы. «Хвасон-15» уже продемонстрировала потенциальную дальность в 13 тыс. километров, что делает доступным для удара всю континентальную территорию США, поэтому особых причин наращивать радиус действия нет. Тем не менее, учитывая нынешний уровень северокорейских технологий в области уменьшения и снижения веса ядерной боезаряда я не считаю, что речь идёт о создании ракеты с несколькими боеголовками», – пояснил профессор.

По словам Ким Дон Епа, наряду с новой МБР были продемонстрированы северокорейские версии тактических ракетных комплексов по типу «Искандер» и ATACMS, вслед за которыми появились межконтинентальные баллистические ракеты «Хвасон-12» и «Хвасон-15». «Хвасон-12» и «Хвасон-15» практически не изменились со времени их запусков в 2017 году. Передвижные установки продемонстрированных ракет также не претерпели особых изменений – «Хвасон-12» была на шестиосном шасси, а «Хвасон-15» (длиной 21,5 метра), на девятиосном шасси. Но при этом по неизвестной причине КНДР не показала на параде ракету «Хвасон-14» на восьмиосном шасси.

В субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что на прошедшем в Пхеньяне военном параде в связи с 75-летием Трудовой партии Кореи (ТПК) КНДР продемонстрировала стратегическое ядерное вооружение. Перед трибуной, на которой находились Ким Чен Ын и представители правительства и военного командования КНДР, проехали по меньшей мере четыре 11-осных транспортера-установщика с одной новой МБР на каждом. Военные эксперты в Сеуле указывают, что дизайн этих ракет напоминает «Хвасон-15» с расчетной дальностью 12874 км, которая может достичь любой точки в материковой части США.

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