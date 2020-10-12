Синоптики рассказали о погоде в столице Синоптики рассказали о погоде в столице 12 октября 2020, 06:14 Текст: Антон Антонов

В Москве ожидается облачность с прояснениями и небольшим дождем, сообщают синоптики. Днем температура в столице составит 13–15 градусов тепла, в ночь на вторник похолодает до 8 градусов. Ветер южный, юго-восточный, 2–7 м/с. Атмосферное давление в Московском регионе составит 750 мм ртутного столба. В Подмосковье в понедельник преимущественно без осадков, воздух прогреется до 16 градусов. В ночь на вторник температура опустится до 5 градусов тепла, передает ТАСС.

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