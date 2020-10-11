Площадь лесного пожара под Саратовом возросла до 50 га

Площадь лесного пожара в Аткарском районе Саратовской области увеличилась до 50 гектаров, сообщает МЧС России.

«В Аткарском районе происходит тушение лесного пожара. По состоянию на 11 октября группировка сил и средств по ликвидации пожара составляет 17 единиц техники, 47 человек личного состава. Площадь пожара, по данным министерства экологии и природных ресурсов, увеличена до 50 гектаров. Угрозы населенному пункту нет, пострадавших нет, ситуация находится на контроле МЧС России», – сообщается в Telegram-канале МЧС.

Кроме того, пожар и взрывы боеприпасов начались на территории бывшей военной части в Рязанской области 7 октября. Были эвакуированы жители близлежащего поселка. Пресс-служба Западного военного округа сообщала, что огонь на территорию хранения артиллерийских боеприпасов в Рязанской области перешел с загоревшейся травы. В тушении было задействовано более 650 военных. Количество пострадавших из-за пожара увеличилось до 13 человек.