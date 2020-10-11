В Армении опровергли данные Баку об авиаударе по специальному артиллерийскому полку

В Минобороны Армении опровергли информацию Минобороны Азербайджана о том, что якобы ВС Армении понесли тяжелые потери после ударов по специальному артиллерийскому полку.

«Информация Минобороны Азербайджана о том, якобы Вооруженные силы Армении понесли тяжелые потери в живой силе и технике в результате авиаударов по 41-му специальному артиллерийскому полку, не соответствует действительности. Это очередная дезинформация военно-политического руководства Азербайджана», – передает «Интерфакс» слова пресс-секретаря министра обороны Шушан Степанян.

В пятницу главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян прилетели в Москву на консультации по Нагорному Карабаху. Переговоры по Карабаху на уровне глав МИД были запланированы на 15.00 мск.

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