Школьника в Петербурге обвинили в покушении на убийство матери

В Санкт-Петербурге 15-летнему ученику девятого класса предъявлено обвинение в покушении на убийство родной матери, сообщила пресс-служба СК России по региону.

«В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД подросток был изобличен и задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», – говорится на сайте ведомства.

Также отмечается, что следственно-оперативная группа проводит весь комплекс мер, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

По данным следствия, обвиняемый в ночь на 10 октября, находясь в квартире одного из домов по Искровскому проспекту, нанес матери множественные удары по голове и туловищу. Женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии в одну из больниц города, в настоящее время ей оказывается квалифицированная медицинская помощь.