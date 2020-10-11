Алиев заявил о готовности незамедлительно начать переговоры с Арменией

Азербайджан готов незамедлительно начать переговоры с Арменией по конфликту в Нагорном Карабахе, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

«Мы готовы начать завтра, поэтому все зависит от действий Минской группы ОБСЕ, их графика работы. Наша сторона готова начать незамедлительно», – сказал Алиев в интервью РБК.

При этом, по его словам, если армянская сторона будет привержена режиму перемирия, то наступит фаза политического урегулирования и «закончится фаза принуждения к переговорам».

Также президент Азербайджана заявил, что заявление по итогам переговоров в Москве предполагает вывод армянских сил из Карабаха.

«В рамках тех консультаций, которые проходили вчера и сегодня ночью в Москве, мы не пошли на то, чтобы требовать от них за столом переговоров полной капитуляции. Мы понимаем, что режим Пашиняна достаточно уязвим... Поэтому мы не стали настаивать на конкретных датах в рамках того заявления, которое было согласовано», – сказал Алиев.

Вместе с тем он указал, что в заявлении есть ссылка на субстантивные переговоры, то есть на базовые принципы, которые говорят, «когда освобождается пять районов, когда освобождается еще два».

Ранее Алиев заявил, что положительно оценивает итоги переговоров Баку и Еревана в Москве по конфликту в Нагорном Карабахе.

Напомним, в Москве состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна при участии главы МИД России Сергея Лаврова. Лавров сообщил, что Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Позже главы МИД Азербайджана и Армении подтвердили приверженность перемирию.

Вопреки этому непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщала, что в поселении Гадрут бои продолжаются. Минобороны Азербайджана заявляло о нарушении армянской стороной договоренности о прекращении огня и попытках наступления на Агдере-Тертерском (северном) и Физули-Джебраильском (южном) направлениях в Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД оценила ситуацию в Карабахе и договоренности между Баку и Ереваном.

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