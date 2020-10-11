Пассажирский теплоход сел на мель в Подмосковье из-за пробоины

Теплоход «Бородино», следовавший по маршруту Муром-Москва по Оке, получил пробоину и сел на мель в подмосковных Луховицах, сообщили в экстренных службах региона.

«Инцидент произошел в районе поселка Белоомут возле правого берега Оки, теплоход получил повреждение. Сейчас на него накладывают «пластырь», – сказал источник ТАСС.

На борту находятся 130 человек: 89 пассажиров и 41 член экипажа. По предварительным данным, никто из них не пострадал.

В экстренных службах отметили, что утечки топлива нет, движение других судов не нарушено.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе произошло столкновение нефтеналивной баржи с теплоходом произошло на Хаманельской Оби (протока протяженностью 124 км, ответвление от реки Обь).