В воскресенье синоптики пообещали москвичам ясную осеннюю погоду.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром в столице будет 8 градусов тепла. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до плюс 12 градусов. Местами возможен туман. Ветер прогнозируется юго-восточный, силой 2-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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