Киев решил резко ужесточить карантинные меры по COVID

На Украине решили ужесточить карантинные меры из-за ухудшения показателей по эпидемии коронавирусной инфекции, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в офисе президента страны.

Все вузы страны планируется перевести на дистанционное обучение, а школьников – отправить на каникулы. Работу развлекательных заведений, мест общепита, в том числе ресторанов, планируется ограничить до 22.00, сообщили собеседники «Страны.ua».

Также предполагается ввести запрет на массовые мероприятия. Ряд государственных органов издал внутренние распоряжения по ограничению числа людей, участвующих в мероприятиях. Запрет действует на сборы, празднования дня рождений и т.д.

В Верховную Раду также внесли проект закона, предусматривающий ужесточение ответственности за отказ носить маску. В проекте ответственность предлагается установить как на тех, кто отказывается носить маску, так и на тех, кто не следит за соблюдением масочного режима.

Власти обсуждали введение тотального карантина по тому же принципу, что и весной, но от этой идеи было решено отказаться до выборов.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидером политсовета украинской «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком заявил, что Россия может предоставить Украине вакцину от коронавируса. В ходе беседы Медведчук признался, что сам привился с помощью российской вакцины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что депутат привился «непроверенным средством», и отметил, что Киев получит вакцину у Евросоюза.