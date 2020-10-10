Названы новые симптомы коронавируса

К числу симптомов коронавирусной инфекции стоит относить повышенную утомляемость, а также волдыри на ногах, сообщают британские СМИ со ссылкой на доклад научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям при правительстве страны.

Новые симптомы не собираются включать в официальный список признаков заражения коронавирусом, чтобы избежать дополнительной нагрузки на систему тестирования Британии, передает ТАСС со ссылкой на английские СМИ. На данный момент среди основных симптомов в британском перечне значатся повышенная температура тела, потеря обоняния и сухой кашель.

В докладе ученые порекомендовали провести несколько мероприятий для снижения темпов распространения заболевания. Они предложили заключить сделку с видеосервисами Netflix и Amazon Prime о бесплатном показе сериалов и фильмов тем, кто сейчас на самоизоляции. По мнению экспертов, такая мера снизит число потенциальных переносчиков заболевания.

Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций центра Гамалеи, доктор медицинских наук Виктор Зуев заявил, что со временем коронавирус станет менее смертоносным, так как упрется в вакцинированную прослойку населения.

Вирусолог также сообщил, что по причине наплевательского отношения к себе на данный момент тяжелых больных стало больше, чем было весной, и посоветовал россиянам не только продолжать соблюдать масочный режим, а также привиться от гриппа, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусной инфекцией.