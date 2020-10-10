Эксперт назвал предстоящие в США выборы «соревнованием фальсификаторов»

Президентские выборы в Америке выиграет представитель той партии, которая организует более масштабную фальсификацию. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате Максим Григорьев. Так он прокомментировал появившиеся сведения о рассылке в США избирательных бюллетеней давно умершим гражданам.

«Президентские выборы в США превращаются в соревнование фальсификаторов, а выиграет их, похоже, представитель той партии, которая, пользуясь административным ресурсом конкретного штата, организует более масштабную фальсификацию. Накануне в соцсетях начали появляться фото избирательных бюллетеней, которые были направлены для голосования по почте давно умершим людям», – сообщил директор Фонда исследования проблем демократии, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Григорьев.

Он добавил, что американская пресс приводит множество масса примеров, когда почтальоны просто «выкидывают на помойки бюллетени», которые рассылают избирателям. «Очевидно, что эти бюллетени можно легко использовать для фальсификаций, заполнив их от лица избирателей и отправив в избирательные комиссии», – указал эксперт.

Он напомнил, что российская оппозиция пыталась критиковать трехдневное голосование в России под предлогом сложности для контроля. При этом в США досрочное голосование идет уже более месяца.

«О каком же контроле может идти речь во время многомесячного голосования? Таким образом, никакого контроля в США за миллионами бюллетеней, в отличие от России, нет вовсе. Мы видим очевидные грубые нарушения, немыслимые в России, и особенности избирательной системы, открывающие широкую дверь для всевозможных фальсификаций», – заключил собеседник.

Один из примеров подобного обращения с бюллетенями опубликовал в Сети американец Том Томпсон. «Я сын Джона и Гертруды Томпсон. Оба скончались более 10 лет назад и получили бюллетени на предстоящих выборах. Я дал Ричарду Гренеллу (исполняющему обязанности директора национальной разведки США – прим. ВЗГЛЯД) разрешение опубликовать эти фотографии и попросил узнать, почему им были отправлены бюллетени для голосования на выборах 2020 года», – написал Томпсон в Twitter.

Напомним, к четвергу на выборах досрочно проголосовали более 6,6 млн американцев. Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного службой SSRS по заказу телекомпании CNN, 57% респондентов на предстоящих выборах якобы готовы проголосовать за кандидата от Демократической партии США Джозефа Байдена.

В конце сентября действующий президент США Дональд Трамп пригрозил не признавать итоги выборов в США. Глава Белого дома считает, что Демократическая партия предлагает голосовать по почте, чтобы «украсть выборы» и «лишить американский народ справедливых и свободных выборов».

Ранее американские спецслужбы предупредили о сложностях подведения итогов выборов президента США.