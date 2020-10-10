Германия отреагировала на договоренность Армении и Азербайджана по Карабаху

ФРГ приветствует договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном, сообщило министерство иностранных дел страны.

«Федеральное правительство приветствует достигнутые в Москве договоренности по гуманитарному перемирию между Арменией и Азербайджаном и призывает обе стороны уважать данное перемирие и избегать дальнейших жертв», – цитирует сообщение немецкого ведомства ТАСС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В пятницу главы МИД Азербайджана и Армении по приглашению президента России прибыли в Москву на консультации по Нагорному Карабаху. В четверг президент России Владимир Путин после серии телефонных переговоров с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном призвал прекратить боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта по гуманитарным соображениям.

Бои прекратились почти во всем Карабахе, однако непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила, что боестолкновения продолжаются в поселении Гадрут.

Также минобороны Азербайджана заявило о нарушении армянской стороной договоренности о прекращении огня и попытках наступления на Агдере-Тертерском (северном) и Физули-Джебраильском (южном) направлениях в Карабахе.