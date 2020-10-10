В России утвердили концепцию приграничного сотрудничества

Правительство России утвердило концепцию приграничного сотрудничества с целью укрепления связей между приграничными территориями России и сопредельными странами.

«Укрепление связей между приграничными территориями России и сопредельных стран, содействие экономическим и гуманитарным контактам, развитие инфраструктурного потенциала – такие цели зафиксированы в Концепции приграничного сотрудничества, утвержденной Председателем Правительства Михаилом Мишустиным», – сообщается на сайте кабмина.

Согласно документу, основными направлениями работы являются приграничная торговля, совместная реализация инвестиционных проектов, создание трансграничных производственных кластеров, развитие международных транспортных коридоров и упрощение процедур пересечения границ.

Кроме того, такая концепция затрагивает вопросы охраны окружающей среды и ликвидации ЧС, а также вопросы энергетической безопасности, телекоммуникационных технологий и сотрудничества в вопросах миграции.

«Федеральным органам поручено сформировать план мероприятий по реализации концепции. Принятая концепция поможет укрепить связи с соседними странами и создать условия, необходимые для успешного развития приграничных территорий», – говорится в сообщении.