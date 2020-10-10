Россиян предупредили о мошенничестве при замене батарей во время отопительного сезона

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10 октября, суббота  |  Последнее обновление — 09:59  |  vz.ru
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Россия отнимает рынок зерна у стран Запада

США недовольны тем, что Россия кормит мир хлебом Егор Еремов/РИА «Новости»
Вашингтон вынужден признать превосходство России в сельском хозяйстве. За два десятилетия наша страна добилась впечатляющего успеха, из импортера пшеницы став экспортером, потеснив при этом США и Канаду. В этом году Россия имеет все шансы окончательно закрепить за собой звание абсолютного мирового лидера по экспорту пшеницы, существенно подвинув еще одного крупного игрока на этом рынке. Подробности...
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У России и Турции нашелся новый повод для конфликта

Когда-то этот квартал был «золотой милей» &#8722; самым роскошным курортом Кипра и Средиземноморья вообще Reuters
Турецкие военные убрали заграждения с пляжей легендарного курорта Фамагусты, превратившегося после оккупации Кипра в не менее легендарный «город-призрак». Россия выступает категорически против этого решения, являющегося частью неоосманской политики Эрдогана. Но какое нам дело до Фамагусты и как противостояние греков и турок довело жемчужину Средиземноморья до состояния Припяти? Подробности...
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Россия вооружилась цифровым учетом иностранцев

Единая электронная виза будет введена в России с начала 2021 года Сергей Шахиджанян/ТАСС
Впервые в своей истории Россия отказалась от архаичной системы бумажных виз, разрешив иностранцам приезжать в нашу страну по сути свободно. Жители 52 стран, включая, к примеру, Германию и Францию, могут отныне получить визу в Россию через интернет, не выходя из дома. Как визами нового образца могут воспользоваться иностранцы и как нововведение отразится на вопросах безопасности наших границ? Подробности...
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Азербайджан ради Турции стал наживать новых врагов

Ради идеи «тюркского братства» Азербайджану придется расплачиваться личной преданностью Эрдогану mod.gov.az
Между Азербайджаном и Грецией случился дипломатический конфликт – при том, что до сих пор эти страны дружили. Ранее Азербайджан поссорился с Францией, у которой еще недавно собирался покупать оружие. Словно по совпадению и Греция, и Франция уже давно находятся в ссоре с Турцией. Похоже, Азербайджан превращается в младшего партнера Эрдогана – и теперь все враги «султана» станут и врагами Алиева? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Свободный мир поддерживает диктаторов во имя свободы

Алексей Алешковский, сценарист
Патриотизм хорош, когда им движет любовь, а не ненависть. Но одно и то же чувство разные люди считают и нормой, и безумием. И вот украинский патриотизм становится крайним прибежищем российского либерала. Парадокс или неумолимая логика? Подробности...
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Бодипозитив – это не только про толстых

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Быть body positive – значит иметь позитивное отношение к своему телу, потому что оно и есть мы. И любые действия, связанные со своим телом, любую заботу, совершать из любви к нему, а не из ненависти. Подробности...
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Не надо начинать курить ради защиты от ковида

Алексей Федоров, кардиохирург
Я, как кардиохирург, являюсь ярым противником курения и вижу его разрушительное влияние на сердце и сосуды, но не могу игнорировать факты: похоже, курящие заболевают значительно реже и редко болеют тяжело. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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    Россиян предупредили о мошенничестве при замене батарей во время отопительного сезона

    10 октября 2020, 09:31

    Текст: Александра Юдина

    Мошенники при заключении договоров на замену батарей пользуются невнимательностью граждан, увеличивая стоимость дополнительных работ при замене комплектующих, а иногда даже преднамеренно их портят, сообщили эксперты Национального центра финансовой грамотности.

    «Используя нашу доверчивость и невнимательность при заключении договоров, может оказаться, что нужно доплатить за детали, сборку, проверку, продувку – в общем, за множество дополнительных услуг. Внимательно читайте договор и приложения к нему, задавайте вопросы и, если сомневаетесь, предлагайте внести изменения», – передает РИА «Новости» слова эксперта Елены Бобковой.

    Он также уточнила, что в случае обращения в компанию или к ИП за услугой по замене батарей, необходимо проверить их деятельность на сайте ЕГРЮЛ.

    «Это сразу позволит не попасться на удочку фальшивых организаций. Если вы видите признаки неблагонадежности, лучше с ними не связываться, зачастую ликвидация последствий от работы таких горе-мастеров обойдется гораздо дороже, чем прямое обращение в более дорогую, но надежную компанию», – добавила она.

    Как заявил другой эксперт Игорь Григорьянц, мошенники могут использовать и другие изощренные приемы, используя вашу доверчивость или более сложную схему, применяемую к многоквартирным домам.

    Так, компания может взять предоплату, и провести демонтаж батарей, а новые батареи пообещают установить только на следующий день.

    «Дело закончится тем, что вы останетесь без батарей и предоплаты. Если схема двухуровневая, то «внезапно» позвонит другая фирма, которая предложит исправить ситуацию. Затраты будут гораздо выше, а качество работ будет желать лучшего», – рассказал он.

    Также Григорьянц раскрыл более сложную схему, которая под видом «действующего капитального ремонта, становится убедительной».

    «На первом этапе мошенники, под видом сотрудников управляющей компании или представителей теплосетей проводят якобы плановую проверку в доме. После этой проверки батареи могут перестать работать, начать работать хуже или вообще начать протекать. И тогда, как по волшебству, в подъезде появляются объявления о замене батарей», – рассказал он.

    Эксперт объяснил, что к людям придут мошенники под видом представителей управляющей компании или фирмы, которая ремонтирует дом, и сообщат, что вы должны оплатить работы по замене батарей. А если жильцы попытаются отказаться, мошенники могут сообщить, что эти взносы идут на ремонт фасада и подъезда, а работы внутри квартиры должен оплачивать собственник.

    «Вам предложат скидку, если вы оплатите все сразу. Здесь стоит помнить, что взносы на капитальный ремонт покрывают стоимость всех работ, и вы не должны ничего доплачивать», – заключил он.

    Ранее Федеральная служба по аккредитации напомнила россиянам о необходимости проверять аккредитацию компаний перед поверкой коммунальных счетчиков, чтобы не стать жертвой мошенников. Так, служба поможет защититься от действия мошенников, которые могут взять деньги за услугу, но не имеют прав проводить поверку и не имеют возможности вносить данные в единый реестр. 


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