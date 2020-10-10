Россиян предупредили о мошенничестве при замене батарей во время отопительного сезона

Мошенники при заключении договоров на замену батарей пользуются невнимательностью граждан, увеличивая стоимость дополнительных работ при замене комплектующих, а иногда даже преднамеренно их портят, сообщили эксперты Национального центра финансовой грамотности.

«Используя нашу доверчивость и невнимательность при заключении договоров, может оказаться, что нужно доплатить за детали, сборку, проверку, продувку – в общем, за множество дополнительных услуг. Внимательно читайте договор и приложения к нему, задавайте вопросы и, если сомневаетесь, предлагайте внести изменения», – передает РИА «Новости» слова эксперта Елены Бобковой.

Он также уточнила, что в случае обращения в компанию или к ИП за услугой по замене батарей, необходимо проверить их деятельность на сайте ЕГРЮЛ.

«Это сразу позволит не попасться на удочку фальшивых организаций. Если вы видите признаки неблагонадежности, лучше с ними не связываться, зачастую ликвидация последствий от работы таких горе-мастеров обойдется гораздо дороже, чем прямое обращение в более дорогую, но надежную компанию», – добавила она.

Как заявил другой эксперт Игорь Григорьянц, мошенники могут использовать и другие изощренные приемы, используя вашу доверчивость или более сложную схему, применяемую к многоквартирным домам.

Так, компания может взять предоплату, и провести демонтаж батарей, а новые батареи пообещают установить только на следующий день.

«Дело закончится тем, что вы останетесь без батарей и предоплаты. Если схема двухуровневая, то «внезапно» позвонит другая фирма, которая предложит исправить ситуацию. Затраты будут гораздо выше, а качество работ будет желать лучшего», – рассказал он.

Также Григорьянц раскрыл более сложную схему, которая под видом «действующего капитального ремонта, становится убедительной».

«На первом этапе мошенники, под видом сотрудников управляющей компании или представителей теплосетей проводят якобы плановую проверку в доме. После этой проверки батареи могут перестать работать, начать работать хуже или вообще начать протекать. И тогда, как по волшебству, в подъезде появляются объявления о замене батарей», – рассказал он.

Эксперт объяснил, что к людям придут мошенники под видом представителей управляющей компании или фирмы, которая ремонтирует дом, и сообщат, что вы должны оплатить работы по замене батарей. А если жильцы попытаются отказаться, мошенники могут сообщить, что эти взносы идут на ремонт фасада и подъезда, а работы внутри квартиры должен оплачивать собственник.

«Вам предложат скидку, если вы оплатите все сразу. Здесь стоит помнить, что взносы на капитальный ремонт покрывают стоимость всех работ, и вы не должны ничего доплачивать», – заключил он.

Ранее Федеральная служба по аккредитации напомнила россиянам о необходимости проверять аккредитацию компаний перед поверкой коммунальных счетчиков, чтобы не стать жертвой мошенников. Так, служба поможет защититься от действия мошенников, которые могут взять деньги за услугу, но не имеют прав проводить поверку и не имеют возможности вносить данные в единый реестр.