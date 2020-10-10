СМИ: Белый дом может попросить политназначенцев подать в отставку к выборам

Белый дом рассматривает возможность потребовать почти от всех политических назначенцев в американской администрации написать заявления об отставке в преддверии ноябрьских выборов, сообщила газета Politico.

Такое решение позволит президенту США Дональду Трампу в случае своей победы решить, какие из этих заявлений принять, а кого оставить на посту, передает ТАСС сообщение газеты со ссылкой на двух представителей администрации высокого ранга.

Планируется, что такой шаг должен дать Трампу максимальную гибкость в выборе состава своей будущей администрации. В то же время чиновники обращают внимание на то, что подобный шаг является беспрецедентным, и слухи о нем уже вызвали возмущение некоторых сотрудников.

«Это непорядочный способ обращения с людьми, которые рисковали своей репутацией и карьерными возможностями ради того, чтобы присоединиться к администрации, и неустанно работали для того, чтобы президент смог преодолеть финишную черту», – заявил один из представителей администрации высокого ранга.

Напомним, данные опроса телеканала CNBC и социологической компании Change Research показали, что шансы кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена выросли после первых дебатов с действующим президентом Дональдом Трампом.

Американские СМИ назвали первые дебаты между нынешними кандидатами в президенты США самыми грязными в истории. При этом Трамп заявил, что первые дебаты с Байденом ему понравились.