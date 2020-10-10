Врач объяснил «плохие» анализы Навального при поступлении в больницу Омска

Анализы Алексея Навального при поступлении в омскую больницу были очень далеки от нормы и свидетельствовали о нарушении метаболизма, сообщил заведующий отделением острых отравлений омской Больницы скорой медпомощи №1, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

По его словам, при госпитализации у Навального амилаза, сахар и лактат сыворотки в крови в шесть раз превышали норму. Также наблюдался рост лейкоцитоза – в два раза, максимальный уровень ацетонурии (внутреннего ацетона). Алкоголь в моче составил 0,2 промилле, передает РИА «Новости».

«Все, что перечислено, – это все сдвиг в плохую сторону. Это те метаболиты, те вещества, которые выросли. Эти вещества в большом количестве вызывают патологические изменения. В данном случае у нас сахар был высокий, причем пациент не страдал сахарным диабетом. Почему? Это обмен веществ. Если диабет – это хроническое заболевание, то здесь острое нарушение обмена веществ. Повышение уровня лактата и молочной кислоты, ее избыточное образование – это закисление крови. Ее не должно быть в таком количестве. Должен быть показатель, допустим, 2, а у нас показатель был 12, то есть в шесть раз больше», – отметил Сабаев.

При этом врач добавил, что уровень внутреннего ацетона был максимальным, что свидетельствует об отравлении организма собственными продуктами распада.

«В данном случае пострадал углеводный обмен, и пошли совсем другие сценарии развития, то есть организм начал убивать сам себя изнутри. Повреждение поджелудочной железы, в ней вырабатывается инсулин, но она «заболела», что-то с ней произошло, чем-то спровоцировали ее нарушение. Скачки сахаров могут привести к этой самой коме, угнетению сознания», – сказал Сабаев.

Он также подчеркнул, что спровоцировать нарушение в работе поджелудочной железы можно разными способами – это может быть травма, алкогольный эксцесс, недоброкачественная пища.

«Мы не сомневаемся ни на толику, по медицинской документации это доказано, что мероприятия, которые мы проводили, привели к положительному эффекту, и значит, мы были на правильном пути. Собственно, и немецкие коллеги, скорее всего, занимались тем же самым. Они просто продолжили, и постепенно нормализовался углеводный обмен, и пациент восстановился. Мозг опять стало получать достаточное количество энергии», – заключил врач.

Ранее ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных.

Еще до публикации доклада ОЗХО ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя ситуацию с блогером, заявил, что Москве не в чем оправдываться перед Германией и другими странами, которые безапелляционно и бездоказательно утверждают, что Россия якобы виновна в «отравлении» Навального». Он потребовал «представить все материалы и вещественные доказательства», которые якобы «доказывают совершение преступления против российского гражданина».