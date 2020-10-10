Тайвань призвал Китай к совместному поддержанию стабильности в регионе

Тайвань призывает материковый Китай к совместным шагам по поддержанию мира и стабильности в регионе, заявила глава администрации острова Цай Инвэнь в ходе выступления на военном параде в Тайбэе.

«Сохранение стабильности в отношениях между берегами [Тайваньского] пролива – в интересах обеих сторон. Мы привержены поддержанию стабильности, но не можем делать это в одиночку, это совместная ответственность», – приводит слова главы администрации Тайваня ТАСС.

Наиболее актуальной проблемой на данном этапе она назвала «обсуждение того, как мы можем жить в мире и сосуществовать на основе взаимного уважения, доброй воли и понимания». Цай Инвэнь подчеркнула, что «если власти в Пекине готовы устранять антагонизм и улучшать отношения на основе принципа соблюдения равенства и достоинства, мы готовы работать вместе для содействия конструктивному диалогу».

В своей речи она также коснулась необходимости повышения обороноспособности острова, модернизации вооруженных сил.

Отметим, Пекин неоднократно требовал не подрывать суверенитет Китая в Южно-Китайском море.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.