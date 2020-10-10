Синоптики рассказали о погоде в столице Синоптики рассказали о погоде в столице 10 октября 2020, 03:31 Текст: Антон Никитин

В субботу синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду. По прогнозу синоптиков, в субботу утром в столице России будет 10 градуса тепла. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до плюс 14 градусов. В первой половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется южный, силой 2 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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