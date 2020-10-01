Макрон раскрыл договоренность с Путиным и Трампом по Карабаху

Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе европейского саммита сообщил, что вместе с российским и американским коллегами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договорился обмениваться сведениями по Карабаху.

«Мы договорились с президентом Трампом и президентом Путиным обмениваться всей информацией, которая у нас есть по этой ситуации, чтобы сделать из этого все необходимые выводы», – приводит слова Макрона ТАСС.

Он добавил, что страны как участники Минской группы ОБСЕ действуют «для возврата ситуации в нормальное состояние» и прекращение огня.

Также Макрон отметил, что ЕС нуждается в «требовательном диалоге» с Москвой для обсуждения двусторонних вопросов.

«Его (диалог – прим. ВЗГЛЯД) необходимо вести по нашим двусторонним отношениям, а также для разрешения многочисленных кризисов в зоне нашего соседства», – указал французский президент.

Он напомнил, что интенсивно контактирует с Путиным по ситуации в Белоруссии и Карабахе.

В четверг лидеры России, Франции и США сделали совместное заявление, в котором призвали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Новое обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики. Азербайджан решил ввести военное положение на всей территории страны.