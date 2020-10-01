Пушков оценил совместное заявление Путина, Трампа и Макрона по Карабаху

Совместное заявление президента России Владимира Путина, главы Франции Эммануэля Макрона и американского лидера Дональда Трампа с призывом прекратить военные действия в Нагорном Карабахе является редким примером единства мировых лидеров, заявил сенатор Алексей Пушков.

«Совместное заявление глав России, США и Франции по Нагорному Карабаху – редкий в последнее время пример единства мировых лидеров по острому региональному кризису. Такого единства нет ни по Сирии, ни по Донбассу, ни по Ирану. На другой чаше весов лишь один президент [Турции] – [Тайип] Эрдоган», – написал Пушков в Twitter.

Напомним, Путин, Трамп и Макрон призвали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

«Президент России, президент США и президент Франции, представляющие страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта», – говорится в заявлении.

Путин, Трамп и Макрон призвали Армению и Азербайджан взять на себя обязательства и обязаться возобновить переговоры без выдвижения предварительных условий при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

На ваш взгляд Какую позицию должна занимать Россия в конфликте между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе? Поддержать Азербайджан

Поддержать Армению

Оставаться посредником

Вообще не вмешиваться



Ранее президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в парламенте, заявил, что считает недопустимым стремление Минской группы ОБСЕ добиться прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Новое обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики. Азербайджан решил ввести военное положение на всей территории страны.

Турция заявила, что готова оказывать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя. В Кремле подчеркивали, что любые заявления о военной поддержке Азербайджана или Армении подливают масло в огонь конфликта между странами.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия делает все, чтобы вывести ситуацию в Нагорном Карабахе из острой фазы, поддерживая контакты как с Азербайджаном, так и с Арменией.