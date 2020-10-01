Премьер Новой Зеландии призналась в употреблении марихуаны

Новозеландский премьер Джасинда Арден в ходе предвыборных дебатов созналась, что когда-то пробовала марихуану, сообщают СМИ.

«Очень давно», – сказала Арден на вопрос ведущего дебатов о том, пробовала ли она марихуану, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian. На данный момент политику 40 лет.

Арден отметила, что расскажет, как голосовала по этому вопросу после выборов.

В дебатах Арден оппонировала глава оппозиционной Национальной партии Джудит Коллинз. Она заявила, что не курила марихуану, и намерена голосовать против ее легализации.

Также во время дебатов политики дали разную оценку работе президента США Дональда Трампа. Коллинз заявила, что глава Белого дома предпринял значимые усилия по предотвращению войн и военных конфликтов.

Арден отметила, что отсутствие войн как единственная заслуга должно вызывать беспокойство. Отмечается, что предвыборные опросы прогнозируют Арден победу.

Напомним, бывший президент США Барак Обама также признавался в употреблении наркотических веществ. Он заявлял, что считает это плохой привычкой, но не опаснее употребления алкоголя.

В 2020 году израильские партии «Ликуд» и «Кахоль-Лаван» выпустилисовместное заявление, в котором сообщили о намерении продвигать законы, направленные на легализацию употребления каннабиса в стране.