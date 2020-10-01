Клиенты «Альфа-банка» пожаловались на сбой в приложении

Пользователи пожаловались на перебои в работе приложения «Альфа-банка» в специализированном сервисе Downdetector, отслеживающем сбои в работе разных интернет-ресурсов.

Большая часть пользователей (50%) указали в Downdetector, что не могут войти в систему, 25% сообщили, что не могут совершить платеж со счета, у 23% были проблемы со всеми сервисами банка.

На проблемы жаловались из Москвы, Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска и Краснодара.

Между тем в пресс-службе банка сообщили РИА «Новости», что сейчас все сервисы уже работают исправно.

«Из-за работ по обновлению программного обеспечения на протяжении непродолжительного времени часть клиентов Альфа-банка не могла зайти в мобильное приложение», – пояснили в банке.

В конце сентября сбой был зафиксирован в работе мессенджера Telegram, большинство пользователей сообщали, что не могут подключиться к приложению.