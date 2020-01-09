МЧС рассказало о прочности льда на водоемах Москвы

В Главном управлении МЧС по Москве сообщили, что становления льда на водоемах Московского региона в ближайшее время не ожидается из-за теплой для этого времени погоды, так называемой европейской зимы.

«Сейчас на московских водоемах из-за тонкого льда нельзя заниматься подледной рыбалкой и кататься на снегоходах, пока становления льда на водных объектах не ожидается. Толщина льда на некоторых водоемах столицы составляет 3-5 см. Выход на такой лед категорически запрещен», – сообщили в МЧС, передает ТАСС.

Там уточнили, что одного человека может выдержать лед толщиной 10-15 сантиметров, но безопасной толщиной считается 25 сантиметров. В МЧС предупредили, что лед на водоемах Подмосковья пока хрупкий.

Спасатели также напомнили, что наиболее прочный лед имеет синеватый или зеленоватый оттенки, а матово-белый или желтоватый лед не надежны, однако самый прочный лед – прозрачный.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщали о приходе «европейской» зимы.

Также стало известно, какая погода ждет жителей столицы на Старый Новый год.