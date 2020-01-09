В Крыму отреагировали на отказ президента Эстонии от подаренного вина

Отказавшись от подаренного на день рождения крымского вина, президент Эстонии Керсти Кальюлайд многое потеряла, отметил глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Госпожа президент многое потеряла, отказавшись от столь ценного подарка, так как теперь не сможет насладиться крымским вином, известным во всем мире своим изысканным и неповторимым вкусом», – приводит его слова РИА «Новости».

Гемпель отметил, что крымское вино экспортируется во многие страны мира, и призвал Эстонию брать с этих стран пример, «а не выдерживать дипломатические рамки».

Он добавил, что в преподнесенном президенту Эстонии подарке не было никакой политической подоплеки.

Ранее сенатор Алексей Пушков сообщил, что Кальюлайд отказалась принять в качестве подарка на день рождения крымское вино. В посольстве России в Таллине сообщили, что бутылки вина из Крыма вернули без каких-либо комментариев.