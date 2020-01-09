В четверг синоптики пообещали москвичам пасмурную переменчивую погоду.

По прогнозу синоптиков, в четверг утром столбики термометров в Москве покажут 1 градус ниже ноля. К обеду потеплеет до плюс 1. В первой половине дня ожидаются небольшие осадки. Ветер прогнозируется юго-западный, западный, силой 4-5 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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