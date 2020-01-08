Хакеры от имени новостного агентства сообщили о выводе войск США из Кувейта

Правительство Кувейта сообщило, что страница агентства Kuna в Twitter подверглась хакерской атаке. Власти уточнили, что опубликованная ранее новость о выводе войск США из Кувейта является ложной.

Хакеры от имени агентства сообщили, что министр обороны Кувейта Насер аль-Ахмад ас-Сабах якобы заявил, что США известили его о намерении вывести своих военнослужащих с базы «Арифджан» в течение трех дней.

«Мы получили письмо от командующего американскими войсками в Кувейте о том, что США выведут свои войска с военной базы «Арифджан» в течение трех ближайших дней»,– сообщил министр, передает РИА «Новости».

Он отметил неожиданность данного решения США, уточнив, что Кувейт ведет переговоры по этому вопросу с Пентагоном и Центральным командованием войск США.

База «Арифджан» является важным логистическим пунктом для США в регионе.

Ранее Иран признал ответственность за атаку на авиабазу США в Ираке.

В минувшее воскресенье парламент Ирака потребовал вывода американских войск с территории страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации США. В случае отказа Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом».