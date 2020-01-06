Москвичей ожидает облачная погода без осадков, сообщают синоптики.

Днем в столице температура будет колебаться от минус 3 до минус 1 градуса. Ночью ожидается похолодание до минус 5 градусов, передает ТАСС.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба. Ветер юго-западный, 2–7 м/с.

В Подмосковье столбики термометров покажут от минус 4 до минус 1 градуса. Температура в ночные часы составит 4–6 градусов мороза.