В Приморье инцидент с избиением врачом матери с ребенком на руках проверит прокуратура

Прокуратура Приморья взяла на контроль проведение проверки из-за конфликта в клинике Уссурийска, сообщила старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ и общественностью Виолетта Дорожкина.

«Прокуратурой поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту конфликта в медицинском учреждении города Уссурийска», – сообщила Дорожкина, передает РИА «Новости».

Ранее женщина с ребенком обратилась в клинику в Уссурийске, однако стоматолог отказался оказывать срочную помощь, а также предоставить письменный отказ. Мать ребенка стала снимать врача на мобильный телефон. Ребенок в это время был у нее на руках.

Отмечалось, что в результате конфликта женщина получила сотрясение мозга и перелом двух пальцев. Ранее проверку данного инцидента начал СК региона.