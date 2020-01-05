Москвичей ожидает облачная погода без осадков, сообщают синоптики.

Днем в столице температура будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса. Ночью ожидается похолодание до минус 4 градусов.

Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба. Ветер западный, 3–8 м/с, передает ТАСС.

В Подмосковье столбики термометров покажут от минус 2 до плюс 3 градусов. Температура в ночные часы составит 1–6 градусов мороза.