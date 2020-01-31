Панин ответил на насмешки Харламова

Актер Алексей Панин заявил, что его возмутили оскорбительные посты шоумена Гарика Харламова, в которых тот высмеивает странное поведение артиста.

Панин в интервью блогеру Давиду Манукяну нелестно отозвался о Харламове, а также заявил, что слухи о его пристрастии к зоофилии – выдумка, передает ФАН.

Актер отметил, что раньше был востребованным артистом, и тогда его активно зазывали в программу Comedy Club, в том числе и сам Харламов.

«Они все прыгали на задних лапах: «Лешенька, Лешенька». Помню, как Гарик Харламов передо мной прыгал», – заявил Панин.

Он подчеркнул, что никогда не позволил бы себе оскорбить другого человека. При этом Панин пригрозил Харламову, что расскажет его секреты и нелицеприятные тайны других звезд Comedy Club.

Отметим, что Алексей Панин неоднократно попадал в различные скандалы. Например, он заявлял, что россияне заметно отстают от европейцев в сексуальном образовании, а также ездил с дочерью на Gelandewagen по главной пешеходной улице Саратова.

Харламов же в 2019 году подвергся травле в Сети после того, как его супруга Кристина Асмус снялась в откровенной сцене в фильме «Текст».