Песков объяснил слова Путина об Иссахар

Взгляд
31 января, пятница  |  Последнее обновление — 13:05  |  vz.ru
Разделы

России пророчат испытание низкими ценами на нефть и газ

Россия справится с низкими ценами на нефть и газФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Согласно прогнозам, цены на нефть и газ в 2020 году ожидает падение. По самым негативным сценариям, они могут снизиться до рекордных минимумов. Однако вероятность такого развития событий не слишком высока. К тому же есть факторы, благодаря которым Россия сможет заработать на экспорте нефти и газа даже при падении цен на углеводороды. Подробности...
Перейти а раздел…

Петр Толстой: Большинство в ПАСЕ – на стороне России

Россия умеет убеждать коллег из ПАСЕ, считает Петр Толстой Фото: Доминик Бутен/РИА Новости
«Мы никому ничего не доказываем. Мы просто говорим то, что считаем нужным, и то, что является фактами, которых в Европе не знают. Убеждать коллег мы умеем», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы, заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой, комментируя полноценный возврат России к работе в крупнейшем политическом объединении континента.  Подробности...
Перейти а раздел…

Оправдание сестер Хачатурян будет иметь последствия

Убившим отца сестрам Хачатурян грозит от восьми лет тюрьмы до пожизненного заключенияФото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Как следует из заявления адвокатов Марии, Крестины и Ангелины Хачатурян, которых обвиняли в убийстве отца-садиста, Генпрокуратура обязала СК квалифицировать произошедшее как «необходимую оборону». Это новость произвела эффект информационной бомбы и вызвала горячий отклик в социальных сетях. Какие последствия будет иметь это громкое дело, заканчивающееся столь неожиданным для многих образом? Подробности...
Перейти а раздел…

Борьба за права меньшинств маскирует упадок Запада

Благородная идея борьбы за права меньшинств выродилась в нечто противоположноеФото: Universal Pictures, "Убить пересмешника"
Целая серия скандалов вокруг прав разнообразных меньшинств и «борьбы за разнообразие» произошла в последние дни на Западе. Однако при ближайшем рассмотрении легко заметить, что их устроители озабочены вовсе не моральными проблемами. Их куда больше интересует простой шкурный интерес – а все потому, что знаменитая американская мечта перестала работать. Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Все это Russia, и все мы Russians

Герман Садулаев, писатель, публицист
То, чего так боялись узкие националисты, уже произошло. Общность, которую, брызжа ядовитой слюной, нацики называют «расеянами», «многонационалами», объективно существует не только как большинство населения Российского государства, но и как российский народ. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Историческая бессмысленность русской интеллигенции

Алексей Алешковский, сценарист
Любое государство строится на объединяющем мифе, который задолго до изобретения газет стал не только коллективным пропагандистом и коллективным агитатором, но также и коллективным организатором. Но есть мифы объединяющие, и есть мифы разделяющие. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Рыцари дорог и герои асфальта стали меньшинством

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Есть теория, что количество интеллекта в обществе ограничено. И при повышении общего числа носителей интеллекта он просто размазывается по этому числу более тонким слоем. Не хотелось бы в это верить. Но симптомы неутешительные. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
    Перейти а раздел…

    «Сделка века» от Трампа: главное

    Россия выиграла битву за русскую водку

    Десять главных фактов о новом смертельном коронавирусе

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

      НАСА обнародовало планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля, предназначенного, в первую очередь, для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и Марс
      Подробности...

      Подаренное Эрдоганом зеркало привело Меркель в восторг

      На церемонии открытия немецкого университета в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган подарил Ангеле Меркель изящное инкрустированное зеркало. Подобные зеркала в дорогой оправе использовались во дворцах султанов и символизируют силу и богатство. Подарок вызвал у канцлера бурные эмоции
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда

      Лидеры России и Израиля Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент «Свеча памяти», посвященный защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Памятник, который представляет собой 9-метровую стелу, стал одним из крупнейших мемориалов в еврейском государстве
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

        Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

          Перейти а раздел…
          Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом?
          • Да

          • Нет

          В какие отрасли отечественной экономики в первую очередь должно вкладываться государство? (до трех вариантов ответа)
          • Создание новых промышленных предприятий

          • Поддержка сельского хозяйства

          • Поддержка малого и среднего бизнеса

          • Развитие транспортной инфраструктуры

          • Развитие наукоемких технологий

          Какая форма правления является наиболее подходящей для России?
          • Президентская

          • Парламентская

          • Монархическая

            Перейти а раздел…

            Что изменится в жизни автомобилистов в 2020 году?

            В каких странах нужны международные водительские права?

            Каким автомобилям с января запрещено парковаться во дворах?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Аксенов резко отреагировал на отзыв главой Керчи заявления об отставке
              Эксперт объяснил критику немецких «Левых» в адрес НАТО из-за РоссииВ Китае разработали тест, способный выявить коронавирус за 15 минутВласти предложили ужесточить наказание для водителей за превышение скоростиВ Германии назвали сроки запуска «Северного потока – 2»
              ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к РоссииЧисло раненых при ударе Ирана по базам США возросло до 64 человекИзлечившаяся от пневмонии китаянка рассказала о борьбе с коронавирусомИлон Маск решил заняться музыкой
              Нарколог Минздрава объяснил популярность водки в РоссииДуров предупредил об опасности использования WhatsAppБлокадница Ленинграда оценила поздравление «хлебом»Самый состоятельный человек в мире разбогател на 13 млрд долларов за 15 минут

              Главная тема


              Борьба за права меньшинств маскирует упадок Запада

              итоговые условия


              Украина повысила тариф на транзит российского газа в Европу

              армия и вооружение


              «Алмаз-Антей» покажет в Индии новейший ЗРК «Викинг»

              «все вернется бумерангом»


              Оливер Стоун назвал США «силой зла»

              Видео

              «сделка века»


              План Трампа усилит позиции Москвы в исламском мире

              Пограничный Ивангород


              Как Россия забрала у Швеции исконно русские города

              громкое дело


              Помилование израильтянки Иссахар стало важным политическим шагом

              жилой фонд


              Российские стройки подвергнутся большим переменам

              Свобода возможностей


              Сергей Худиев: Это не либерализм, а просто какая-то социопатия

              160 лет Чехову


              Владимир Можегов: На самом деле Чехов ненавидел интеллигенцию

              Публичное разоблачение


              Игорь Мальцев: Мы не хотим, чтобы нам хамили за наши деньги

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом?

              Песков объяснил слова Путина об Иссахар

              31 января 2020, 13:00

              Текст: Алина Назарова

              Версия для печати

              Президент Владимир Путин не давал оценку действиям Генпрокуратуры и суда, говоря о ситуации с осужденной в России Наамой Иссахар, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

              «Нет, не оценивал в данном случае позицию Генпрокуратуры и суда, он просто констатировал, что пересечения границы не было. Там речь именно об этом шла, в его словах. Он это констатировал, это никакая была не оценка была, ничего», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

              Так он ответил на вопрос, являются ли слова президента косвенной оценкой действий Генпрокуратуры и суда.

              «В данном случае это история, которая завершилась хорошо. Поэтому считаем эту тему закрытой», – добавил Песков.

              В четверг Путин сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о том, что указ о помиловании Наамы Иссахар подписан, отметив, что она не пересекала границу России, что для нее хорошо.

              В четверг израильтянка Наама Иссахар, осужденная в России за контрабанду наркотиков и помилованная президентом Владимиром Путиным, была освобождена из подмосковной колонии и вернулась в Израиль. 


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............