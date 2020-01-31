Безналичные расходы россиян впервые превысили наличные

Безналичные расходы россиян в IV квартале 2019 года впервые превысили траты наличными, сообщили в Сбербанке.

«Сбербанк в рамках проекта «СберДанные» (инициатива банка по анализу и обработке больших данных) проанализировал развитие безналичных платежей в России. В IV квартале 2019 года более половины товаров и услуг в нашей стране впервые были оплачены безналично», – передает ТАСС сообщение банка.

По оценке аналитиков банка, в IV квартале прошлого года доля безналичных расходов составила 50,4%. В 36 российских регионах покупки по карте составили более половины общих расходов, а в крупнейших городах, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, доля безналичного торгового оборота уже преодолела порог 50% по итогам всего 2019 года.

Лидером по приросту доли безналичных расходы в IV квартале прошлого года оказался Чукотский автономный округ с показателем 7,7 п. п. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Чукотка входит в топ-10 самых «безналичных» регионов.

«По прогнозу аналитиков «СберДанных», в 2020 году порог в 50% также будет преодолен. Такие оценки подтверждаются и статистикой Банка России. Расчеты на основании данных ЦБ за девять месяцев 2019 года дают оценку в 48,6%. Если же учитывать все расходные операции по картам, то есть к оплате товаров и услуг добавить еще и переводы (р2р), то доля безналичных транзакций в общем объеме увеличится до 68,8%», – заявили в Сбербанке.

По данным банка, на первом месте по доле безналичного торгового оборота находится Республика Карелия, за ней – Мурманская область и Республика Коми. Замыкают пятерку Архангельская и Тюменская области. Санкт- Петербург и Ленинградская область входят в топ-10 рейтинга, а Москва и Подмосковье – лишь в топ-20.

Напомним, в июле банки захотели увеличить комиссию в системе быстрых платежей.