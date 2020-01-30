Стало известно о возможной отмене форума в Сочи из-за коронавируса

Экономический форум в Сочи, запланированный на 12-14 февраля, могут отменить из-за нового коронавируса, пишут СМИ со ссылкой на источники.

Собеседник «Коммерсанта» в федеральном правительстве заявил, что на данный момент конкретного решения по этой ситуации не принято.

О том, что форум якобы планируется перенести или отменить, изданию сообщили сотрудники одной из государственных компаний. По их словам, в четверг и пятницу на эту тему пройдут несколько совещаний.

Еще один собеседник в правительстве заявил, что решение об отмене уже якобы принято.

Источник в одной из компаний автопрома заявил, что не понимает причину отмена, так как на форум никогда не приезжала большая делегация из Китая.

Напомним, из-за вспышки вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии в Китае умерли 170 человек. Зафиксировано 7711 подтвержденных случаев заболевания.

В России случаи заражения коронавирусом пока не выявлены.