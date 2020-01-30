Названа причина приостановки следствия по делу украинских моряков

Следователи ФСБ на неограниченный срок приостановили следствие по уголовному делу в отношении украинских военных моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года, сообщил адвокат украинских моряков Николай Полозов.

«Производство по делу приостановлено на неограниченный срок. Приостановка следствия связана с тем, что местонахождение обвиняемых известно, однако у следствия отсутствует возможность обеспечить участие в деле всех 24 моряков», – цитирует Полозова ТАСС.

О приостановке дела стало известно ранее на этой неделе.

Напомним, три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России и были задержаны. Президент Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Однако 7 сентября 2019 года моряков передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.