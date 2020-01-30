Москвичей ожидают мокрый снег, гололедица, сообщают синоптики.

Днем в столице от минус 1 до 1 градуса тепла, ночью температура опустится до 2 градусов мороза, передает ТАСС.

В Подмосковье термометры покажут от минус 3 до 2 градусов тепла, ночью ожидаются заморозки до 4 градусов.

Синоптики характеризуют погоду в регионе как потенциально опасную. Желтый уровень опасности из-за гололедно-изморозевого отложения будет действовать в период с 12.00 до 18.00 мск четверга, из-за гололедицы – до 12.00 мск пятницы.

Юго-восточный и восточный ветер не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит в регионе 737 мм ртутного столба.