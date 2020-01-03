Россиянам предсказали аномальную погоду в январе

Температура воздуха в Центральной России в ближайшие десять дней будет превышать норму на пять-восемь градусов, сообщает погодный центр «Фобос».

Синоптики предсказывают, что до середины месяца на европейской территории России сохранится перенос воздуха из умеренных широт Атлантики. Отмечается, что этот тип циркуляции бывает в случаях развития активной циклонической деятельности на широте полярного круга, передает РИА «Новости».

«А циклонические вихри следуют один за другим с запада на восток», – отметили в погодном центре.

Специалисты указывают, что антициклоны формируются на южных широтах в теплом воздухе. Это создает условия для теплой, изменчивой погоды с температурами на шесть-десять градусов выше нормы.

В связи с этим в Центральной России в ближайшие дни ожидается чередование оттепелей с непродолжительными морозами. Минимальная температура – 10 градусов ниже нуля, в среднем норма будет превышена на пять-восемь градусов.

«Вероятность того, что январь окажется также аномально теплым месяцем, как и декабрь прошлого года, очень высока», – отмечают специалисты.

На Рождество в Москве ожидают облачную с прояснениями погоду с небольшим снегом и юго-западными ветрами. В праздничную ночь температура опустится до минус 6-9, днем 7 января будет до минус 4 градусов.

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