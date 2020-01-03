В пятницу синоптики пообещали москвичам теплую погоду.

По прогнозу синоптиков, на протяжении всей пятницы в столице будет 1 градус тепла. Ветер прогнозируется юго-западный, силой 4-5 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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